На Старокубанском кольце Краснодара транспорт пустили по новой схеме
В Краснодаре 15 июля начала работать новая схема движения на Старокубанском кольце
Через кольцо проложили новый участок дороги — по две полосы в каждом направлении. Их протяженность составила около 65 метров, ширина — 7 метров.
Новая схема начала работать с 13:00. По Ставропольской теперь можно проехать по двум полосам вдоль трамвайных путей в каждом направлении.
В ночь с 15 на 16 июля переключат контактную сеть троллейбуса, и с 16 июля троллейбусы также пойдут по новым полосам, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
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«Новая схема движения фактически прорубила дорогу через один из самых сложных участков. Думаю, это улучшит здесь транспортную ситуацию. Тем, кому нужно ехать прямо по Ставропольской, больше не надо объезжать кольцо», — сказал глава города Евгений Первышов.
По его словам, выводы разработчиков транспортной стратегии города сделаны на основе математической модели и расчетов. По ним новая организация движения должна повысить пропускную способность кольца на 40%.
Как сообщали Юга.ру, ремонт Старокубанского кольца начали в ночь с 3 на 4 июня. Ранее с улицы Старокубанской пересадили деревья и кустарники, а также перенесли коммуникации. В 2020 году планируют отремонтировать подземный пешеходный переход, который располагается под кольцом.
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