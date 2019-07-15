На Старокубанском кольце Краснодара транспорт пустили по новой схеме

В Краснодаре 15 июля начала работать новая схема движения на Старокубанском кольце

Через кольцо проложили новый участок дороги — по две полосы в каждом направлении. Их протяженность составила около 65 метров, ширина — 7 метров.

Новая схема начала работать с 13:00. По Ставропольской теперь можно проехать по двум полосам вдоль трамвайных путей в каждом направлении.

В ночь с 15 на 16 июля переключат контактную сеть троллейбуса, и с 16 июля троллейбусы также пойдут по новым полосам, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.