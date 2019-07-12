В Краснодаре начали укладывать асфальт на улице Карасунской Набережной

На Карасунской Набережной от Володарского до дома № 183 отремонтируют самый разбитый участок: там создадут двухполосную асфальтобетонную дорогу. Также на ремонтируемом участке сделают тротуары, ливневую канализацию и уличное освещение. Муниципальный контракт с подрядчиком заключен на период с 1 июля по 30 октября 2019 года.

«Вроде бы, есть прямой путь, чтобы попасть на стадион «Кубань» и на улицу Суворова, но большую часть года проехать по этой дороге невозможно. К тому же, она находится в низине, и жители постоянно жалуются на подтопления во время дождей. Мы здесь как раз после дождя, и я вижу, что даже грузовику здесь сложно проехать, не то что легковому транспорту», — отметил мэр Краснодара Евгений Первышов.

Замглавы краевого центра Артем Доронин рассказал, что на первом этапе строители начнут устанавливать ливневую канализацию. Позже по правой стороне всего отремонтированного участка проложат тротуар.

Сейчас рабочие начали демонтировать старые бордюры и убирать растения, которые выросли стихийно, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.