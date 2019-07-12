В Краснодаре начали укладывать асфальт на улице Карасунской Набережной
В Краснодаре 12 июля начался ремонт дороги на участке улицы Карасунской Набережной
На Карасунской Набережной от Володарского до дома № 183 отремонтируют самый разбитый участок: там создадут двухполосную асфальтобетонную дорогу. Также на ремонтируемом участке сделают тротуары, ливневую канализацию и уличное освещение. Муниципальный контракт с подрядчиком заключен на период с 1 июля по 30 октября 2019 года.
«Вроде бы, есть прямой путь, чтобы попасть на стадион «Кубань» и на улицу Суворова, но большую часть года проехать по этой дороге невозможно. К тому же, она находится в низине, и жители постоянно жалуются на подтопления во время дождей. Мы здесь как раз после дождя, и я вижу, что даже грузовику здесь сложно проехать, не то что легковому транспорту», — отметил мэр Краснодара Евгений Первышов.
Замглавы краевого центра Артем Доронин рассказал, что на первом этапе строители начнут устанавливать ливневую канализацию. Позже по правой стороне всего отремонтированного участка проложат тротуар.
Сейчас рабочие начали демонтировать старые бордюры и убирать растения, которые выросли стихийно, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
Напомним, в октябре 2011 года губернатор Краснодарского края Александр Ткачев написал в своем твиттере, что побывал на Карасунской Набережной и возмутился колдобинами на дороге. После этого он сообщил, что утвердил целевую программу по ремонту дорог местного значения. Согласно постановлению, в 2012 году на это собирались потратить 3 млрд рублей.
Я уже сам фотоколлекцию колдобин и ям собрал. Вот например. Краснодар, ул. Карасунская набережная http://t.co/2docJE4e— Александр Ткачёв (@antkachev) October 26, 2011
Очень важное постановление подписал. Утвердил целевую программу по ремонту дорог местного значения. В 2012 году на нее пойдет 3 млрд.р.— Александр Ткачёв (@antkachev) October 26, 2011
И не дай бог узнаю, что эти деньги "закатаны в асфальт"! Отвечать за них дорожники будут по полной. Я по этим дорогам тоже езжу и все вижу.— Александр Ткачёв (@antkachev) October 26, 2011
Однако Карасунскую Набережную после этого так и не отремонтировали.
Как сообщали Юга.ру, в 2017 году участок Карасунской Набережной от дома № 183 до улицы Гоголя попал в список дорог, которые планировалось отремонтировать в 2018 году.
В декабре 2018 года проект реконструкции Карасунской Набережной от дома № 183 до Володарского передали на экспертизу.
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