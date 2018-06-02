В Москве задержан убийца Деда Хасана

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В Москве задержали подозреваемого в убийстве криминального авторитета Аслана Усояна, известного как Дед Хасан

По информации РЕН ТВ, задержание прошло 31 мая в ресторане «Белый дом» в центре столицы.

Задержанный — 36-летний вор в законе Гаджибаба Талыбханлы по прозвищу Хаджи, уроженец Азербайджана. В прошлом он был охранником и правой рукой криминального авторитета Ровшана Ленкоранского (Ровшан Джаниев был убит в Турции в 2013 году), также его обвиняли в убийстве ближайшего соратника Деда Хасана — Ильгара Алиева.

В последнее время Талыбханды жил на северо-западе Москвы, а для связи пользовался симками казахских операторов, передает Life.

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Как сообщали ЮГА.ру, один из самых влиятельных российских воров в законе Дед Хасан был застрелен из снайперской винтовки 16 января 2016 года у ресторана в центре Москвы. Среди версий выдвигалось, что заказчиками устранения Усояна могли быть преступные авторитеты из Азербайджана Ровшан Джаниев и Мераб Джангвеладзе. 

Убийство

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