В амфитеатре парка «Краснодар» покажут матч «быков» с «Ахматом»
В амфитеатре парка «Краснодар» 14 июля покажут трансляцию выездного матча «быков» с грозненским «Ахматом»
Встреча состоится в рамках первого тура Российской премьер-лиги. Начало игры в 21:30. В это же время начнется и трансляция в амфитеатре, сообщается на странице парка «Краснодар» в инстаграме.
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