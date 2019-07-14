В амфитеатре парка «Краснодар» покажут матч «быков» с «Ахматом»

Краснодарский край

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В амфитеатре парка «Краснодар» 14 июля покажут трансляцию выездного матча «быков» с грозненским «Ахматом»

Встреча состоится в рамках первого тура Российской премьер-лиги. Начало игры в 21:30. В это же время начнется и трансляция в амфитеатре, сообщается на странице парка «Краснодар» в инстаграме.

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Во втором туре чемпионата России «быки» на выезде встретятся с «Уфой» 20 июля. Первая домашняя игра «Краснодара» в этом сезоне пройдет 27 июля. Ее черно-зеленые проведут с «Сочи».

Как сообщали Юга.ру, футбольный клуб «Ростов» 13 июля обыграл «Оренбург» в первом матче сезона. 

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