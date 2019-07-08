В продаже появились билеты на первый домашний матч «Краснодара»

Стартовали продажи билетов на матч 3-го тура Российской премьер-лиги «Краснодар» — «Сочи», который состоится 27 июля

Билеты на первый домашний матч «быков» в сезоне-2019/20 можно купить в кассах стадиона и онлайн с помощью личного кабинета на сайте ФК «Краснодар». Обладатели абонементов или карт болельщика смогут приобрести до трех билетов, по паспорту можно купить в кассах до двух билетов.

Кассы стадиона работают с 9:00 до 19:00 в будние дни, с 10:00 до 18:00 — в выходные. Дополнительную информацию о покупке билетов и работе касс можно найти на сайте «горожан». Цена билетов на обычные трибуны составит от 250 до 800 рублей, места в бизнес-ложе обойдутся от 1 тыс. до 1,2 тыс. рублей. Место в ВИП-зоне будет стоить 3 тыс. рублей.