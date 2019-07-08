В продаже появились билеты на первый домашний матч «Краснодара»
Стартовали продажи билетов на матч 3-го тура Российской премьер-лиги «Краснодар» — «Сочи», который состоится 27 июля
Билеты на первый домашний матч «быков» в сезоне-2019/20 можно купить в кассах стадиона и онлайн с помощью личного кабинета на сайте ФК «Краснодар». Обладатели абонементов или карт болельщика смогут приобрести до трех билетов, по паспорту можно купить в кассах до двух билетов.
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Кассы стадиона работают с 9:00 до 19:00 в будние дни, с 10:00 до 18:00 — в выходные. Дополнительную информацию о покупке билетов и работе касс можно найти на сайте «горожан».
Цена билетов на обычные трибуны составит от 250 до 800 рублей, места в бизнес-ложе обойдутся от 1 тыс. до 1,2 тыс. рублей. Место в ВИП-зоне будет стоить 3 тыс. рублей.
Как сообщали Юга.ру, в прошлом сезоне «Краснодар» стал бронзовым призером чемпионата России и впервые в истории обеспечил себе выход в Лигу чемпионов, где стартует в начале августа.
В чемпионате России первые два тура черно-зеленые проведут на выезде. 14 июля «быки» встретятся с грозненским «Ахматом», 20 июля — с «Уфой».
Дебютант Высшего дивизиона «Сочи» в 1-м туре 13 июля сыграет на выезде со «Спартаком», во 2-м туре 21 июля черноморский клуб проведет домашний матч с «Зенитом».
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