В Щербиновском районе назначили нового прокурора

Краснодарский край

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Руководителем прокуратуры Щербиновского района в июле стал Владимир Юдин

Приказ о назначении младшего советника юстиции Владимира Юдина подписал генпрокурор РФ Юрий Чайка, сообщили 12 июля в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Ранее прокурором Щербиновского района был Сергей Котиков, который в апреле перешел на аналогичную должность в Кавказском районе.

Кто такой Владимир Юдин 

Владимир Юдин учился в Кубанском государственном университете, в 2006 году получил диплом юридического факультета по специальности «Юриспруденция».

С сентября 2008 года начал работать в органах прокуратуры Кубани. Занимал посты помощника прокурора Белоглинского района, прокурора отдела по надзору за исполнением законов в сфере экономики управления по надзору за исполнением федерального законодательства краевой прокуратуры. В сентябре 2011 года назначен заместителем прокурора Кущевского района.

Как сообщали Юга.ру, в 2019 году на Кубани назначили новых прокуроров в Армавире, Красноармейском, Кущевском, Северском и Успенском районах.

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