В Щербиновском районе назначили нового прокурора

Руководителем прокуратуры Щербиновского района в июле стал Владимир Юдин

Приказ о назначении младшего советника юстиции Владимира Юдина подписал генпрокурор РФ Юрий Чайка, сообщили 12 июля в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Ранее прокурором Щербиновского района был Сергей Котиков, который в апреле перешел на аналогичную должность в Кавказском районе.

Кто такой Владимир Юдин

Владимир Юдин учился в Кубанском государственном университете, в 2006 году получил диплом юридического факультета по специальности «Юриспруденция».

С сентября 2008 года начал работать в органах прокуратуры Кубани. Занимал посты помощника прокурора Белоглинского района, прокурора отдела по надзору за исполнением законов в сфере экономики управления по надзору за исполнением федерального законодательства краевой прокуратуры. В сентябре 2011 года назначен заместителем прокурора Кущевского района.