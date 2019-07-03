В Краснодаре показали новые макеты остановок и киосков

Департамент архитектуры Краснодара 3 июля представил рекомендации для дизайна остановок общественного транспорта, киосков и торговых точек

Всего предложено 15 типовых макетов нестационарных торговых объектов. Рекомендации содержат предложения по планировке, дизайну, размещению вывесок на фасадах и оформлению как круглогодичных, так и сезонных киосков, торговых рядов, палаток для уличных ярмарок, тележек для продажи мороженого, бахчевых развалов и елочных базаров, а также мест для продажи кваса. В методических рекомендациях также представлены решения для туалетов и остановок общественного транспорта. Напомним, в июне первую тестовую остановку с новым дизайном установили в Юбилейном микрорайоне.

«Такие рекомендации мы разработали впервые. Раньше их не было. Они дают представление о том, как могут выглядеть киоски, торговые объекты, остановки общественного транспорта на территории города», — сказала главный архитектор Краснодара Наталья Машталир. По ее словам, специалисты постарались создать унифицированный дизайн для разных видов уличной торговли с учетом архитектурных особенностей города. Указания носят рекомендательный характер, сообщили 3 июля в пресс-службе администрации Краснодара.

Машталир отметила, что разработка методических рекомендаций сделает прозрачнее и быстрее процедуру согласования эскизов в городском департаменте архитектуры перед размещением или обновлением. Рекомендации ориентированы на проектировщиков, архитекторов, владельцев и арендаторов торговых точек.

«Мы предлагаем уже готовые эскизные проекты и дизайнерские решения. Можно сказать, что это четкая инструкция, следуя которой, можно быстрее пройти все этапы согласований. Для предпринимателей это даже проще: ведь можно взять готовые проекты, не придется заказывать новые, а в дальнейшем их исправлять или дорабатывать, если были замечания», — пояснила главный архитектор. С методическими рекомендациями можно ознакомиться на официальном портале администрации и городской думы Краснодара.