В Краснодаре показали новые макеты остановок и киосков
Департамент архитектуры Краснодара 3 июля представил рекомендации для дизайна остановок общественного транспорта, киосков и торговых точек
Всего предложено 15 типовых макетов нестационарных торговых объектов. Рекомендации содержат предложения по планировке, дизайну, размещению вывесок на фасадах и оформлению как круглогодичных, так и сезонных киосков, торговых рядов, палаток для уличных ярмарок, тележек для продажи мороженого, бахчевых развалов и елочных базаров, а также мест для продажи кваса.
В методических рекомендациях также представлены решения для туалетов и остановок общественного транспорта. Напомним, в июне первую тестовую остановку с новым дизайном установили в Юбилейном микрорайоне.
Читайте также:
«Такие рекомендации мы разработали впервые. Раньше их не было. Они дают представление о том, как могут выглядеть киоски, торговые объекты, остановки общественного транспорта на территории города», — сказала главный архитектор Краснодара Наталья Машталир.
По ее словам, специалисты постарались создать унифицированный дизайн для разных видов уличной торговли с учетом архитектурных особенностей города. Указания носят рекомендательный характер, сообщили 3 июля в пресс-службе администрации Краснодара.
Машталир отметила, что разработка методических рекомендаций сделает прозрачнее и быстрее процедуру согласования эскизов в городском департаменте архитектуры перед размещением или обновлением. Рекомендации ориентированы на проектировщиков, архитекторов, владельцев и арендаторов торговых точек.
Читайте также:
«Мы предлагаем уже готовые эскизные проекты и дизайнерские решения. Можно сказать, что это четкая инструкция, следуя которой, можно быстрее пройти все этапы согласований. Для предпринимателей это даже проще: ведь можно взять готовые проекты, не придется заказывать новые, а в дальнейшем их исправлять или дорабатывать, если были замечания», — пояснила главный архитектор.
С методическими рекомендациями можно ознакомиться на официальном портале администрации и городской думы Краснодара.
Как сообщали Юга.ру, в феврале мэр Краснодара Евгений Первышов заявил, что в городе не планируют устанавливать новые ларьки, потому что «строительство мелких нестационарных объектов не даст городу ничего хорошего, кроме захламления территории и ухудшения архитектурного облика».
В конце мая Наталья Машталир представила строгие рекомендации по размещению вывесок на зданиях.
Как расследовали теракт с автобусом в 1971 году в Краснодаре
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.