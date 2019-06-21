В Юбилейном районе Краснодара установили первую тестовую остановку с новым дизайном

В Краснодаре начали тестировать новый тип остановок, который разрабатывают специально для кубанской станицы

Первый тестовый образец павильона установили у Рождественского парка в Юбилейном микрорайоне вдоль трамвайных путей. Его изготовили при финансовой поддержке предприятий города, сообщили в пресс-службе мэрии города.

«Концепцию остановки разрабатывали таким образом, чтобы она максимально вписывалась в современный городской облик. Мы хотим привести внешний вид остановок к единому стилевому решению», — рассказала главный архитектор Краснодара Наталья Машталир.

Павильон нового образца темно-серый. В правой части остановки предусмотрено место для инвалидов-колясочников или детских колясок. Справа установлен модуль с названием остановки, там же написано название следующей и перечислены номера трамваев, которые тут проходят. Впоследствии он может быть заменен на электронный модуль.

Кроме того, разрабатывается концепция и новых конструкций остановочных комплексов для троллейбусов и автобусов. Первый такой образец появился на пересечении улиц Ставропольской и Стасова, после этого его доработали с учетом пожеланий горожан.

Концепцию новой трамвайной остановки также будут оценивать с точки зрения удобства использования.

«Мы протестируем, как люди будут ей пользоваться, внесем корректировки в проект. И уже после этого новый образец таких остановок станет основным для Краснодара», — добавила Машталир.

Стоимость комплекса и название компании-спонсора в мэрии не уточнили.