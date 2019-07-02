МЧС по Адыгее запустило в соцсетях флешмоб по сбору информации о пожарах
Главное управление МЧС России по Адыгее запустило флешмоб по сбору информации о пожарах «На страже огня»
Стать его участником может каждый, кто стал очевидцем возгорания, сообщили в пресс-службе МЧС по Адыгее.
«Необходимо снять видео о любых нарушениях требований пожарной безопасности на территории республики, в любых социальных сетях опубликовать ролик под тегом #НаСтражеОгня и отметить аккаунт @01_mchs_ra», — пояснили в пресс-службе МЧС по Адыгее.
Также сообщения о возгораниях принимают круглосуточно по телефону доверия: 8 (8772) 56-80-78.
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«Мы будем реагировать на все обращения. Нужна оперативная информация, чтобы выявить причины возгораний и нарушений. Однако цель — не наказывать, а предотвращать чрезвычайные ситуации. И это должно быть в интересах всех граждан», — сказал начальник ГУ МЧС по республике Александр Зыбкин.
Как писали Юга.ру, в связи с жаркой и ветреной погодой на территории 12 поселений Адыгеи 21 июня ввели особый противопожарный режим. Кроме того, сотрудники МЧС Адыгеи проводят рейды, во время которых проверяют наличие опашки вокруг сельскохозяйственных полей.
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