МЧС по Адыгее запустило в соцсетях флешмоб по сбору информации о пожарах

Главное управление МЧС России по Адыгее запустило флешмоб по сбору информации о пожарах «На страже огня»

Стать его участником может каждый, кто стал очевидцем возгорания, сообщили в пресс-службе МЧС по Адыгее.

«Необходимо снять видео о любых нарушениях требований пожарной безопасности на территории республики, в любых социальных сетях опубликовать ролик под тегом #НаСтражеОгня и отметить аккаунт @01_mchs_ra», — пояснили в пресс-службе МЧС по Адыгее.