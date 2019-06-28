В Адыгее начали штрафовать аграриев из-за отсутствия противопожарной опашки вдоль поля
Сотрудники МЧС Адыгеи проводят рейды, в ходе которых проверяют наличие опашки вокруг сельскохозяйственных полей
В ходе рейда 28 июня пожарные выявили в Шовгеновском районе девять участков примыкания земель сельскохозяйственного назначения к автомобильным дорогам без опашки и обкоса.
Собственников этих полей будут оштрафованы на сумму от 4 до 400 тыс. рублей, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МЧС по Адыгее.
«Несмотря на неоднократные предупреждения и профилактические мероприятия некоторые аграрии по-прежнему игнорируют правила пожарной безопасности, что уже в июне приводило к крупным пожарам. Так, в Красногвардейском районе из-за выброшенного окурка на поле без опашки сгорело 4 гектара посевов ячменя», — отметил начальник ведомства Александр Зыбкин.
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По его словам, в связи с чрезвычайной пожароопасностью в республике усилены меры безопасности. Проводятся массовые проверки сельхозобъектов, которые завершат в конце июня. Из 327 объектов проверено более 120.
С начала года в Адыгее зафиксировано 365 пожаров, в которых погибло семь человек, четверо травмированы.
Как писали Юга.ру, в связи с жаркой и ветреной погодой на территории 12 поселений Адыгеи 21 июня ввели особый противопожарный режим.
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