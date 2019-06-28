В Адыгее начали штрафовать аграриев из-за отсутствия противопожарной опашки вдоль поля

Сотрудники МЧС Адыгеи проводят рейды, в ходе которых проверяют наличие опашки вокруг сельскохозяйственных полей

В ходе рейда 28 июня пожарные выявили в Шовгеновском районе девять участков примыкания земель сельскохозяйственного назначения к автомобильным дорогам без опашки и обкоса.

Собственников этих полей будут оштрафованы на сумму от 4 до 400 тыс. рублей, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МЧС по Адыгее.

«Несмотря на неоднократные предупреждения и профилактические мероприятия некоторые аграрии по-прежнему игнорируют правила пожарной безопасности, что уже в июне приводило к крупным пожарам. Так, в Красногвардейском районе из-за выброшенного окурка на поле без опашки сгорело 4 гектара посевов ячменя», — отметил начальник ведомства Александр Зыбкин.