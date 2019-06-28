В Адыгее начали штрафовать аграриев из-за отсутствия противопожарной опашки вдоль поля

Адыгея

Распечатать

Сотрудники МЧС Адыгеи проводят рейды, в ходе которых проверяют наличие опашки вокруг сельскохозяйственных полей

В ходе рейда 28 июня пожарные выявили в Шовгеновском районе девять участков примыкания земель сельскохозяйственного назначения к автомобильным дорогам без опашки и обкоса.

Собственников этих полей будут оштрафованы на сумму от 4 до 400 тыс. рублей, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МЧС по Адыгее.

«Несмотря на неоднократные предупреждения и профилактические мероприятия некоторые аграрии по-прежнему игнорируют правила пожарной безопасности, что уже в июне приводило к крупным пожарам. Так, в Красногвардейском районе из-за выброшенного окурка на поле без опашки сгорело 4 гектара посевов ячменя», — отметил начальник ведомства Александр Зыбкин.

Читайте также:

По его словам, в связи с чрезвычайной пожароопасностью в республике усилены меры безопасности. Проводятся массовые проверки сельхозобъектов, которые завершат в конце июня. Из 327 объектов проверено более 120.

С начала года в Адыгее зафиксировано 365 пожаров, в которых погибло семь человек, четверо травмированы.

Как писали Юга.ру, в связи с жаркой и ветреной погодой на территории 12 поселений Адыгеи 21 июня ввели особый противопожарный режим.

МЧС Пожароопасность Пожары Сельское хозяйство
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Адыгее начали штрафовать аграриев из-за отсутствия противопожарной опашки вдоль поля
Путин подписал законы о защите прав дольщиков
На судью Темрюкского райсуда заведут дело о взятках и несправедливых приговорах
В поселках Сочи ливни подтопили улицы, дворы и дома
Сочинский застройщик Пруидзе получил пять лет по делу о хищении и отмывании 217 млн рублей
Краснодарка украла у знакомого 700 тыс. рублей, чтобы съездить на Черное море

Лента новостей

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Читайте также

Реклама на портале