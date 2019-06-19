МЧС Адыгеи собирает информацию о возгораниях в соцсетях и по телефону доверия
Главное управление МЧС по Адыгее в связи с жарой налаживает интерактивную связь с населением для сбора сообщений о возгораниях и возможных нарушителях пожарной безопасности
Для этого в круглосуточном режиме принимаются звонки от населения на телефон доверия 8(8772)56-80-78 и сообщения через социальные сети. Кроме того, в рамках флешмоба «Мобильный доброволец» планируется создать специальный аккаунт для сбора информации очевидцев возгораний.
«Мы будем реагировать на все обращения. Нам нужна оперативная информация, чтобы выявить причины возгораний и нарушений. Однако наша цель — не наказывать, а предотвращать чрезвычайные ситуации. И это должно быть в интересах всех граждан», — отметил начальник ГУ МЧС по РА Александр Зыбкин.
По его словам, в связи с чрезвычайной пожароопасностью в республике усилены меры безопасности. Проводятся массовые проверки сельхозобъектов, которые завершат в конце июня. Из 327 объектов проверено более 120.
С начала года в Адыгее зафиксировано 365 пожаров, в которых погибло семь человек, четверо травмированы.
О гормональной терапии, смене документов, отношении людей
В Анапе запретили купаться на катамаранах и надувных кругах
Запрет связан с сильным отжимным ветром северо-восточного направления
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.