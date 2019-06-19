МЧС Адыгеи собирает информацию о возгораниях в соцсетях и по телефону доверия

Главное управление МЧС по Адыгее в связи с жарой налаживает интерактивную связь с населением для сбора сообщений о возгораниях и возможных нарушителях пожарной безопасности

Для этого в круглосуточном режиме принимаются звонки от населения на телефон доверия 8(8772)56-80-78 и сообщения через социальные сети. Кроме того, в рамках флешмоба «Мобильный доброволец» планируется создать специальный аккаунт для сбора информации очевидцев возгораний.

«Мы будем реагировать на все обращения. Нам нужна оперативная информация, чтобы выявить причины возгораний и нарушений. Однако наша цель — не наказывать, а предотвращать чрезвычайные ситуации. И это должно быть в интересах всех граждан», — отметил начальник ГУ МЧС по РА Александр Зыбкин.

По его словам, в связи с чрезвычайной пожароопасностью в республике усилены меры безопасности. Проводятся массовые проверки сельхозобъектов, которые завершат в конце июня. Из 327 объектов проверено более 120.

С начала года в Адыгее зафиксировано 365 пожаров, в которых погибло семь человек, четверо травмированы.