В районах Адыгеи ввели особый противопожарный режим

В связи с жаркой и ветреной погодой на территории 12 поселений Адыгеи 21 июня ввели особый противопожарный режим

Он предусматривает усиление пожарной безопасности и является основанием для проведения внеплановых проверок, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Адыгее.

Запланированы проверки состояния минерализованных полос вокруг населенных пунктов, а также состояния источников противопожарного водоснабжения и подъездов к ним. Специалисты собираются патрулировать поселения для выявления очагов возгорания.

«МЧС в круглосуточном режиме принимает звонки от населения на телефон доверия и сообщения через социальные сети. Мы будем реагировать на все обращения. Нужна оперативная информация, чтобы выявить причины возгораний и нарушений», — уточнил начальник ГУ МЧС по Адыгее Александр Зыбкин.

Действие особого противопожарного режима продлится до особого распоряжения муниципальных властей.