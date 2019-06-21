В районах Адыгеи ввели особый противопожарный режим

Адыгея

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В связи с жаркой и ветреной погодой на территории 12 поселений Адыгеи 21 июня ввели особый противопожарный режим

Он предусматривает усиление пожарной безопасности и является основанием для проведения внеплановых проверок, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Адыгее.

«На период особого противопожарного режима ограничено посещение лесов гражданами, проведение пожароопасных работ, принимаются дополнительные меры по  запрету разведения костров, поджигания сухой травы и мусора», — пояснил замначальника республиканского ГУ МЧС России Андрей Колесник.

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Запланированы проверки состояния минерализованных полос вокруг населенных пунктов, а также состояния источников противопожарного водоснабжения и подъездов к ним. Специалисты собираются патрулировать поселения для выявления очагов возгорания.

«МЧС в круглосуточном режиме принимает звонки от населения на телефон доверия и сообщения через социальные сети. Мы будем реагировать на все обращения. Нужна оперативная информация, чтобы выявить причины возгораний и нарушений», — уточнил начальник ГУ МЧС по Адыгее Александр Зыбкин.

Действие особого противопожарного режима продлится до особого распоряжения муниципальных властей.

Как сообщали Юга.ру, МЧС Адыгеи собирает информацию о возгораниях в соцсетях и по телефону доверия.

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