В районах Адыгеи ввели особый противопожарный режим
В связи с жаркой и ветреной погодой на территории 12 поселений Адыгеи 21 июня ввели особый противопожарный режим
Он предусматривает усиление пожарной безопасности и является основанием для проведения внеплановых проверок, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Адыгее.
«На период особого противопожарного режима ограничено посещение лесов гражданами, проведение пожароопасных работ, принимаются дополнительные меры по запрету разведения костров, поджигания сухой травы и мусора», — пояснил замначальника республиканского ГУ МЧС России Андрей Колесник.
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Запланированы проверки состояния минерализованных полос вокруг населенных пунктов, а также состояния источников противопожарного водоснабжения и подъездов к ним. Специалисты собираются патрулировать поселения для выявления очагов возгорания.
«МЧС в круглосуточном режиме принимает звонки от населения на телефон доверия и сообщения через социальные сети. Мы будем реагировать на все обращения. Нужна оперативная информация, чтобы выявить причины возгораний и нарушений», — уточнил начальник ГУ МЧС по Адыгее Александр Зыбкин.
Действие особого противопожарного режима продлится до особого распоряжения муниципальных властей.
Как сообщали Юга.ру, МЧС Адыгеи собирает информацию о возгораниях в соцсетях и по телефону доверия.
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