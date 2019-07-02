14 российских моряков погибли при пожаре на глубоководном аппарате ВМФ
На военно-морской базе Североморск в Мурманской области 1 июля на исследовательском судне произошел пожар, в котором погибли моряки
В Минобороны России собщили, что возгорание произошло на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана. Это случилось во время проведения биометрических измерений.
В результате пожара погибли 14 моряков-подводников. Они отравились угарным газом, передает RT.
Очаг возгорания уже потушили. Причины произошедшего устанавливают. Расследование проводит главнокомандующий Военно-морским флотом, сообщает «Интерфакс».
Как сообщали Юга.ру, 21 января в районе Керченского пролива загорелись два иностранных танкера со сжиженным газом Candy и Maestro.
Всего на кораблях было 32 моряка из Турции и Индии, десять из них погибли, еще столько же пропали без вести. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Предварительной причиной пожара назвали нарушение правил безопасности.
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