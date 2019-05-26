В Дагестане главу управления Росреестра задержали по делу о махинациях с землей

Против него возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 210 УК РФ (Участие в преступном сообществе с использование своего служебного положения). Гаджиева задержали в рамках расследования уголовного дела против бывшего руководителя республиканского управления Росреестра Сафиюлы Магомедова и других чиновников этого ведомства, а также филиала Кадастровой палаты Дагестана и бывших сотрудников администрации Махачкалы.

По версии следствия, в 2000 году они создали преступное сообщество, чтобы получать деньги с помощью юридически махинаций с земельными участками, находящимися в муниципальной и федеральной собственности. Чиновники составляли подложные постановления от имени мэра Махачкалы и подделывали выписки из хозяйственных книг. Они незаконно предоставили более 30 физическим и юридическим лицам право на земельные участки, поставили их на кадастровый учет и зарегистрировали право собственности. Ущерб государству оценили в 370 млн рублей.