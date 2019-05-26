В Дагестане главу управления Росреестра задержали по делу о махинациях с землей
В Дагестане 25 мая задержали исполняющего обязанности руководителя управления Росреестра по республике Шамиля Гаджиева
Против него возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 210 УК РФ (Участие в преступном сообществе с использование своего служебного положения). Гаджиева задержали в рамках расследования уголовного дела против бывшего руководителя республиканского управления Росреестра Сафиюлы Магомедова и других чиновников этого ведомства, а также филиала Кадастровой палаты Дагестана и бывших сотрудников администрации Махачкалы.
По версии следствия, в 2000 году они создали преступное сообщество, чтобы получать деньги с помощью юридически махинаций с земельными участками, находящимися в муниципальной и федеральной собственности. Чиновники составляли подложные постановления от имени мэра Махачкалы и подделывали выписки из хозяйственных книг. Они незаконно предоставили более 30 физическим и юридическим лицам право на земельные участки, поставили их на кадастровый учет и зарегистрировали право собственности. Ущерб государству оценили в 370 млн рублей.
Против бывших чиновников расследуют уголовные дела по ч. 1 ст. 210 УК РФ (Создание преступного сообщества), ч. 2 ст. 210 УК РФ (Участие в преступном сообществе) и ч. 3 ст. 210 УК РФ (Создание преступного сообщества и участие в нем с использованием своего служебного положения). Следователи требуют от суда арестовать имущество, состоящее из 300 объектов недвижимости, принадлежащих членам преступного сообщества. Общая сумма имущества составляет около 20 млрд рублей.
Ранее арестовали депутата Народного собрания Дагестана Фикрета Раджабова, являвшегося на момент совершения преступления начальником юридического отдела правового управления администрации Махачкалы. Также подстражу взяли специалиста управления Росреестра Рената Шихвеледова и кадастрового инженера Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Дагестану Абдулу Умаханова. Главного специалиста-эксперта республиканского Россреестра Зулейхат Дагирову взяли под домашний арест. Расследование продолжается, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
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Как сообщали Юга.ру, в январе 2018 года в Дагестан прибыла спецгруппа для проверки деятельности властей. В нее вошли представители Генпрокуратуры, МВД и ФСБ. Вскоре в республике начались массовые задержания и увольнения чиновников, в том числе в высших кругах руководства.
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