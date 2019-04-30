Министра экономики Дагестана сняли с самолета и задержали

Дагестан

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Министра экономики и территориального развития Дагестана Османа Хазбулатова 30 апреля задержали на двое суток

По данным информированного источника, Хазбулатова сняли с самолета, когда он хотел покинуть республику. Сейчас у него на работе и дома проходят обыски.

По предварительным данным, оперативные мероприятия проводят сотрудники республиканского управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Возбуждено уголовное дело, однако его статья не уточняется, сообщает «Интерфакс».

Также главу Дербентского района Дагестана Магомеда Джелилова 11 апреля обвинили по трем эпизодам крупной растраты, пишет RT.

Как сообщали Юга.ру, в начале апреля стало известно, что СК заподозрил Джелилова в бесплатной передаче родственникам трех участков земли у трассы «Кавказ».

Чиновники

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