Министра экономики Дагестана сняли с самолета и задержали

По данным информированного источника, Хазбулатова сняли с самолета, когда он хотел покинуть республику. Сейчас у него на работе и дома проходят обыски.

По предварительным данным, оперативные мероприятия проводят сотрудники республиканского управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Возбуждено уголовное дело, однако его статья не уточняется, сообщает «Интерфакс».