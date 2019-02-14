Кущевский суд отказал Цеповязу во взыскании 7 млн рублей с бывшей супруги. Всего он хочет получить от нее более 640 млн рублей

Кущевский районный суд 14 февраля отказал находящемуся в колонии Вячеславу Цеповязу во взыскании 7 млн рублей за аренду двух земельных участков с его экс-супруги Натальи Стришней

По словам адвоката Стришней Эдуарда Чургулии, всего Цеповяз подал к бывшей супруге иски на общую сумму более 640 млн рублей. Два иска касались взыскания арендной платы с компании «Слава Кубани» на 32 млн рублей и 9 млн рублей. В ноябре суд частично удовлетворил иск на 9 млн рублей, а в удовлетворении иска на 32 млн рублей отказал.

Затем Цеповяз подал новый иск на 7 млн рублей — о плате за аренду двух земельных участков и их разделе. В его удовлетворении суд также отказал, передает ТАСС. Ранее стало известно, что суд удовлетворил иск о взыскании 4,3 млн рублей с Цеповяза в пользу Стришней в рамках дела о расторжении брачного договора. Адвокаты Цеповяза подали апелляционную жалобу.