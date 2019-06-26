«150 тысяч рублей в месяц — недостаточно для жизни в Новороссийске». Дудь приехал на Кубань и взял интервью у омской группы «Грот»

В сети 25 июня вышел новый выпуск интернет-шоу «вДудь», гостями которого стали рэперы из группы «Грот»

«Грот» — российская рэп-группа из Омска, в которую входят Виталий Евсеев и Дмитрий Геращенко. Первый альбом музыканты записали в 2009 году. В новом выпуске интернет-шоу исполнители рассказали о том, почему они несколько лет назад переехали жить в Новороссийск и сколько нужно для жизни в городе, а также о религии, блогере Илье Варламове и своем творчестве. Кроме того, артисты поговорили про Родину, патриотизм и здоровый образ жизни.

В начале выпуска Дудь задал музыкантам вопрос о том, как они оказались в Новороссийске. «У меня отсюда жена. Мы познакомились в интернете, стали общаться. Я к ней сюда приехал в гости, она ко мне в Омск. Так мы ездили года полтора примерно. Потом я переехал, потому что моя работа — музыка, меня ничего нигде не держит. А она на втором курсе местного универа училась и ее держала учеба», — рассказал участник группы Евсеев.

Второй исполнитель добавил, что переехал в Новороссийск через полгода и снял квартиру в соседнем доме. Еще через два месяца в Краснодарский край переехал диджей группы с семьей. Музыканты рассказали, что им очень нравится район, в котором они живут. Однако недавно блогер Илья Варламов побывал в Новороссийске и раскритиковал его, назвав этот район самым убогим в городе.

«Никак не получается у нас с Илюхой сойтись во мнениях. Офигенный район. Из проблем у нас: куда пойти на пляж — в десяти минутах ходьбы или двадцати, на какую площадку пойти мяч покидать — выбираем покрытие под настроение. Из реальных проблем, которые беспокоят, — иногда во всем районе на улице очень сильно пахнет газом. Стали разбираться, в чем проблема: оказалось, что огромные суда, которые приезжают в порт, везут нефть и этот газ испускают. Еще отключается электричество, но с этим можно бороться и жить», — поделились артисты. Они добавили, что в целом им очень нравятся условия: тепло, солнечно и уютно. Чтобы понять это, нужно немного пожить в городе, поэтому они предложили Варламову сначала месяц жить в городах, чтобы почувствовать их.

Журналист предложил рэперам сыграть в игру про жителя Омска. Для этого нужно в поисковике вбить свою дату рождения и фразу «житель Омска». Например, Дудь написал в гугле «11 октября житель Омска» и первый же запрос показал криминальную новость с заголовком «Пьяный омич украл металлическое "сердце" ж/д техникума». Остальные участники съемок вбили похожие запросы и у всех поисковая система в первую очередь показала криминальные новости: «Жительница Омска совершила акт самосожжения и скончалась в больнице», «Пьяный житель Омска устроил массовое ДТП на парковке в Новосибирске», «Житель Омска заявил, что инопланетяне подбросили труп в его квартиру», «Жительница Омска подарила знакомой новорожденную дочь».

В конце шоу журналист спросил музыкантов об их заработке и, получив ответ, уточнил, 150 тыс. рублей — хорошие ли деньги, если живешь в Новороссийске. «Нет. Хочется больше. У меня ребенок, маленькая дочка. Я снимаю квартиру и отдаю за нее от 25 до 30 тыс. рублей в месяц. Расходы на всякие развивающие кружки для дочери — это тоже нормальный объем. Плюс передвижения, студия, еще что-то. Когда я все это раскидываю, то понимаю, что 150 тыс. рублей в месяц — впритык», — рассказал Евсеев.

Дудь также спросил у Дмитрия Геращенко, хочет ли он переехать в Москву. Музыкант ответил, что раньше он задумывался об этом. Однако после того, как ему из-за работы пришлось прожить там три недели, желание пропало навсегда. «Я прям задыхаюсь. Ты вот проезжаешь в метро три станции, и ты устал. Хотя с утра встал полон сил. Как будто там стоят какие-то установки, которые высасывают человеческую энергию», — объяснил артист. Журналист попросил Евсеева и Геращенко назвать по три лучших рэп-песни в России. По мнению Евсеева, лучшие композиции — «Куда уходят корабли» группы Krec, «Пулевые поводы» рэпера Смоки Мо и «На Марсе классно» исполнителя Noize MC. Геращенко назвал «Каменную леди» группы «Отрицательное влияние», «Бездну» краснодарского рэпера Нигатива и «Судьбу» Смоки Мо. Из рэп-музыкантов артисты выделили Влади из группы «Каста», Noize MC, участника группы «25/17» рэпера Бледного, Нигатива и группу Krec.