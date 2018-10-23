«Рэп может звучать абсолютно по-разному». Дудь пригласил в свое шоу рэпера GONE.Fludd

Вся Россия

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Гостем нового выпуска интернет-шоу «вДудь» стал рэпер GONE.Fludd

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Видео появилось на ютуб-канале шоу 23 октября.

Дудь, которому сейчас 32 года, спросил у артиста про разницу между поколениями.

«Твое поколение растили в каких-то рамках, границах, которые оставались в голове. Очень много было запретов, строгости. Сейчас детей более свободно воспитывают. Люди должны понимать, что у них есть безграничные возможности в их жизни. Они должны сделать из цели план и следовать ему», — поделился музыкант.

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Артист также рассказал, что у него широкая аудитория: от 12 до 40 лет. Ведущий спросил 24-летнего исполнителя, почему рэп стал главной музыкой мира.

«Сейчас музыкой правит ритм. Максимально ритмичные песни, под которые ты можешь качать головой, танцевать, — нравятся всем. Плюс рэпа в том, что ты можешь делать симбиоз из разных жанров: рэп с джазом совместить, с роком», — рассказал музыкант.

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Артист подтвердил, что в туре из почти 50 городов заработает около 20-25 млн рублей. Он не планирует тратить деньги на дорогую одежду. У него есть мать, которая трудится на тяжелой работе, и маленькая сестра. В первую очередь музыкант хочет обеспечить семью деньгами.

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Также рэпер поделился своими впечатлениями о книге Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». По мнению исполнителя, Сталин был довольно жестоким правителем.

Музыкант посоветовал своим слушателям прочитать Кафку, Камю и Сартра. Он объяснил это тем, что жил в криминальном районе, где часто происходили бытовые убийства в состоянии алкогольного опьянения. В такие моменты артист чувствовал себя подавленным, поэтому начал читать этих авторов.

«Мне бы хотелось, чтобы он (Путин) пришел на мой концерт. Если он скажет, что качает, я буду более чем доволен», — ответил рэпер на вопрос-визитку ведущего.

Кто такой GONE. Fludd

Артист в интервью рассказал о своем детстве и семье.

Настоящее имя рэпера Александр Бузе. Музыканту 24 года, он родился в Мурманске. Его отец был полковником на подводной лодке. Когда артисту было восемь месяцев, его отец смог уволиться, и семья переехала в Москву. Родители развелись, когда мальчику было 5-6 лет. Позже отец рэпера на некоторое время попал в тюрьму. Воспитывала исполнителя одна мать, также у него есть восьмилетняя сестра.

Интервью Интернет Музыка Юрий Дудь
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