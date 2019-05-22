«Сейчас мы живем в обществе, где бюрократия превратилась в отдельный класс. Какая сейчас демократия? У нас в России многие вещи чисто имитационные: «ролевой патриотизм», «имитационная демократия»... Это, например, ряженые казаки. Кому они нравятся? Они не нравятся абсурдностью, насмешкой над реальным казачеством», — сказал новый герой интервью проекта «вДудь» журналиста Юрия Дудя, писатель Алексей Иванов.

Среди работ Иванова — такие, как «Географ глобус пропил», «Общага-на-Крови» и «Тобол». В разговоре с Дудем писатель назвал три главные вещи, которые ему не нравятся в нынешней России: это коррупция, отсутствие свободы и преклонение перед властью.

«Казачество — это определенное социальное сословие, которое, безусловно, служило царю в обмен на определенные льготы. Например, они вели самостоятельное хозяйство и не платили налоги. За это на собственные деньги они служили государству. Но нынешние казаки ведь не так. Они сами себя не кормят. Они кормятся деньгами государства», — поделился мнением Алексей Иванов.