«Это ролевой патриотизм». Алексей Иванов в гостях у Дудя назвал современное казачество абсурдом и насмешкой
В выпуске программы «вДудь» 22 мая писатель Алексей Иванов раскритиковал казаков
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«Сейчас мы живем в обществе, где бюрократия превратилась в отдельный класс. Какая сейчас демократия? У нас в России многие вещи чисто имитационные: «ролевой патриотизм», «имитационная демократия»... Это, например, ряженые казаки. Кому они нравятся? Они не нравятся абсурдностью, насмешкой над реальным казачеством», — сказал новый герой интервью проекта «вДудь» журналиста Юрия Дудя, писатель Алексей Иванов.
Среди работ Иванова — такие, как «Географ глобус пропил», «Общага-на-Крови» и «Тобол». В разговоре с Дудем писатель назвал три главные вещи, которые ему не нравятся в нынешней России: это коррупция, отсутствие свободы и преклонение перед властью.
«Казачество — это определенное социальное сословие, которое, безусловно, служило царю в обмен на определенные льготы. Например, они вели самостоятельное хозяйство и не платили налоги. За это на собственные деньги они служили государству. Но нынешние казаки ведь не так. Они сами себя не кормят. Они кормятся деньгами государства», — поделился мнением Алексей Иванов.
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Известный по книгам об Урале и Перми в частности, Иванов в 2010 году стал соавтором и соведущим документального фильма «Хребет России», который показывали на «Первом канале». В 2013 году в России вышел в прокат фильм Александра Велединского «Географ глобус пропил», созданный по мотивам одноименной книги Алексея Иванова. В 2014 году писатель стал автором текста для «Тотального диктанта». Его роман «Ненастье» в 2016 году стал финалистом премии «Большая книга», а также лауреатом премии Правительства России в области культуры.
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