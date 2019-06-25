Экс-министра строительства Ростовской области отправили под домашний арест

Чиновника задержали в конце марта, тогда же в его доме прошли обыски. По версии следствия, Безуглов с сообщниками заменил на стадионе «Ростов Арена» крупнозернистый песок на мелкий, причинив бюджету ущерб в 223 млн рублей. На него завели уголовное дело по статье о злоупотреблении полномочиями и заключили под стражу.

25 июня Ленинский районный суд Ростова-на-Дону изменил меру пресечения. Безуглова отправили под домашний арест на два месяца — до 27 августа включительно, написал «Интерфакс».