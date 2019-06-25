Экс-министра строительства Ростовской области отправили под домашний арест
Бывшему министру строительства Ростовской области Николаю Безуглову 25 июня сменили меру пресечения
Чиновника задержали в конце марта, тогда же в его доме прошли обыски. По версии следствия, Безуглов с сообщниками заменил на стадионе «Ростов Арена» крупнозернистый песок на мелкий, причинив бюджету ущерб в 223 млн рублей. На него завели уголовное дело по статье о злоупотреблении полномочиями и заключили под стражу.
25 июня Ленинский районный суд Ростова-на-Дону изменил меру пресечения. Безуглова отправили под домашний арест на два месяца — до 27 августа включительно, написал «Интерфакс».
Как сообщали Юга.ру, вместе с Безугловым 29 марта арестовали директора строительной компании «Ростовоблстройзаказчик» Сергея Мищенко. 21 мая арестовали и вице-губернатора Ростовской области Сергея Сидаша, который курирует сферу строительства и ЖКХ.
Также под арестом находится главный архитектор Ростова-на-Дону Роман Илюгин. По версии следствия, он незаконно выдал разрешения на строительство домов, дольщиков которых обманули. По этому же делу проходят главный архитектор Ростовской области Алексей Полянский и архитектор Мартыновского района Александр Корчига.
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