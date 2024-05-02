Полиция проверяет конезавод на Ставрополье. Зоозащитники заявили, что он заморил голодом 50 породистых лошадей

Зоозащитники опубликовали в соцсетях кадры с истощенными лошадьми, некоторые животные ранены, также видны их трупы. По словам волонтеров, фотографии и видеоролики анонимно обнародовали работники конезавода.

«Живые лошади ходили по трупам. Где они умирали, там их оставляли. Никто ничего не делал», — пишет в своем телеграм-канале зоозащитница Яна Кучеренко.

По её словам, это лошади терской породы. На конном заводе с начала зимы погибли около 50 особей, в живых остались около 80. Лошадям приходилось есть свои экскременты. Известно, что подобное уже происходило в 2016 году — лошадей на предприятии и тогда морили голодом.