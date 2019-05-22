Арестован вице-губернатор Ростовской области по ЖКХ и строительству
В Ростовской области 21 мая арестовали вице-губернатора Сергея Сидаша, который курирует сферу строительства и ЖКХ
Чиновник арестован по решению суда, сообщил 22 мая «Интерфакс-Юг» со ссылкой на информированный источник.
Сидаша задержали 21 мая. При обыске у вице-губернатора нашли крупную сумму денег в разной валюте, коллекцию часов, которую СМИ оценили почти в 7 млн рублей, ювелирные изделия, документы и картины с изображением самого Сидаша.
Против Сидаша возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Дело замгубернатора связано с хищением 223 млн рублей из бюджета, выделенных на благоустройство территории, прилегающей к стадиону «Ростов-Арена».
В марте по делу о махинациях при строительстве арены был арестован бывший министр строительства региона Николай Безуглов и директор ГБУ РО «Ростовоблстройзаказчик» (компания занималась благоустройством стадиона) Сергей Мищенко.
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