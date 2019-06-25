В акватории порта Кавказ сняли с мели теплоход с углем
На южном подходе к порту Кавказ 24 июня сняли с мели сухогруз «Сиберин-1»
Об этом порталу Юга.ру сообщили в пресс-службе Росморречфлота. Теплоход сел на мель после выхода из порта рано утром 24 июня. На его борту было 4,3 тыс. тонн угля.
Владельцем судна является астраханская компания «Сталь-флот». Теплоход сняли с мели с помощью буксира.
Пострадавших нет. Утечек нефтепродуктов также не было.
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