В акватории порта Кавказ сняли с мели теплоход с углем

На южном подходе к порту Кавказ 24 июня сняли с мели сухогруз «Сиберин-1»

Об этом порталу Юга.ру сообщили в пресс-службе Росморречфлота. Теплоход сел на мель после выхода из порта рано утром 24 июня. На его борту было 4,3 тыс. тонн угля.

Владельцем судна является астраханская компания «Сталь-флот». Теплоход сняли с мели с помощью буксира.

Пострадавших нет. Утечек нефтепродуктов также не было.