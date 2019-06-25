В акватории порта Кавказ сняли с мели теплоход с углем

Краснодарский край

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На южном подходе к порту Кавказ 24 июня сняли с мели сухогруз «Сиберин-1»

Об этом порталу Юга.ру сообщили в пресс-службе Росморречфлота. Теплоход сел на мель после выхода из порта рано утром 24 июня. На его борту было 4,3 тыс. тонн угля.

Владельцем судна является астраханская компания «Сталь-флот». Теплоход сняли с мели с помощью буксира.

Пострадавших нет. Утечек нефтепродуктов также не было.

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Как сообщали Юга.ру, в Керченском проливе недалеко от порта Кавказ 10 октября сел на мель сухогруз, который шел под флагом африканского Того из порта «Азов» в Турцию с грузом угля.

В Каспийском море в порту Махачкалы 31 января сел на мель теплоход под флагом Ирана. Его придавила ко дну кукуруза.

Порты Судоходство Темрюкский район Черное море
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