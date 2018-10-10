Росморречфлот: Севшее на мель в Керченском проливе судно не угрожает экологии

Судно «Нила», севшее на мель в Керченском проливе, шло под флагом африканского Того из порта «Азов» в Турцию с грузом угля

Сухогруз стоял на стоянке в ожидании прохода через Керченский пролив в Турцию. Судно перевозило 2,2 тыс. тонн угля. Ночью капитан сообщил о поступлении воды, и о том, что насосы не справляются с откачкой. Морская спасательная служба отправила к сухогрузу буксир, который должен помочь в откачке воды, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.

На борту находились десять граждан Украины и один азербайджанец. Семь человек из экипажа перешли на борт пограничного судна. На борту остались четыре человека. Когда договор о спасении подпишут, буксир начнет откачивать воду.

Сейчас поступление воды в сухогруз прекратилось. Угрозы затопления судна и загрязнения окружающей среды нет.

Как сообщали Юга.ру, сухогруз сел на мель 10 октября в Керченском проливе, недалеко от порта Кавказ.