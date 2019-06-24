Теплоход с углем сел на мель в акватории порта Кавказ

В районе порта Кавказ в Черном море 24 июня сел на мель теплоход, груженный углем

Российский теплоход «Сиберин 1» сел на мель на подходах к порту Кавказ. Сейчас идет проверка, решается вопрос о снятии его с мели и буксировке. На борту судна находится 4,3 тыс. тонн угля, рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе Росморречфлота.

«Интерфакс» со ссылкой на источник сообщает, что повреждений корпуса нет. Судоходство свободно.