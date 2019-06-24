Теплоход с углем сел на мель в акватории порта Кавказ
В районе порта Кавказ в Черном море 24 июня сел на мель теплоход, груженный углем
Российский теплоход «Сиберин 1» сел на мель на подходах к порту Кавказ. Сейчас идет проверка, решается вопрос о снятии его с мели и буксировке. На борту судна находится 4,3 тыс. тонн угля, рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе Росморречфлота.
«Интерфакс» со ссылкой на источник сообщает, что повреждений корпуса нет. Судоходство свободно.
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Как сообщали Юга.ру, в Керченском проливе недалеко от порта Кавказ 10 октября сел на мель сухогруз, который шел под флагом африканского Того из порта «Азов» в Турцию с грузом угля.
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