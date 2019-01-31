Кукуруза придавила ко дну теплоход в порту Махачкалы

Дагестан

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В Каспийском море в порту Махачкалы 31 января сел на мель теплоход под флагом Ирана

ЧП произошло около 1:00. Судно KADOS село на мель. На его борту было 3 тыс. тонн кукурузы, экипаж состоял из 11 человек.

По предварительной информации, пострадавших нет. Разлива нефти не произошло, пишет «ПортНьюс».

Теплоход направлялся в иранский порт Энзели, сообщает «Интерфакс».

Как писали Юга.ру, представители Дагестана и Ирана в январе договорились о сотрудничестве в области круизного судоходства.

Махачкала Порты Судоходство
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