Кукуруза придавила ко дну теплоход в порту Махачкалы
Дагестан Оксана Васильченко
В Каспийском море в порту Махачкалы 31 января сел на мель теплоход под флагом Ирана
ЧП произошло около 1:00. Судно KADOS село на мель. На его борту было 3 тыс. тонн кукурузы, экипаж состоял из 11 человек.
По предварительной информации, пострадавших нет. Разлива нефти не произошло, пишет «ПортНьюс».
Теплоход направлялся в иранский порт Энзели, сообщает «Интерфакс».
Как писали Юга.ру, представители Дагестана и Ирана в январе договорились о сотрудничестве в области круизного судоходства.
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