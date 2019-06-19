Мэрия Краснодара: Никто цену на проезд выше, чем в КТТУ, не взвинтит

Вице-мэр Краснодара Артем Доронин 19 июня рассказал, что власти собираются контролировать нерегулируемые тарифы в общественном транспорте

В группе «Туподар» во «ВКонтакте» 18 июня появилась информация, что все городские автобусные, трамвайные и троллейбусные маршруты переведут на нерегулируемый тариф. Авторы публикации предположили, что это означает бесконтрольное подорожание проезда.

Замглавы города пояснил, что переход на нерегулируемый тариф носит технический характер, но новый порядок значительно упростит процесс выстраивания тарифа. По словам Доронина, контроль полностью останется. «Предприятие муниципальное. Это значит, что именно муниципалитет будет рассматривать и утверждать тариф. Точнее, городское управление цен продолжит контролировать тариф в муниципальном общественном транспорте Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления», — сказал вице-мэр. Он отметил, что индексация стоимости проезда будет основываться на объективных показателях: рост стоимости горюче-смазочных материалов, энергоресурсов, инфляция.

Доронин уточнил, что вместе с КТТУ на нерегулируемый тариф перешли большинство коммерческих перевозчиков. «Этот процесс начался еще в 2016 году и сейчас подошел к логическому завершению. Ни один из них [перевозчиков — Юга.ру] не дотируется из бюджета и не получает льгот. Все они ведут деятельность за собственные средства. И хотя их тарифы и называются нерегулируемыми, но при этом необоснованно, то есть в одностороннем порядке и неконтролируемо стоимость проезда не изменяется», — подчеркнул он.

Вице-мэр добавил, что за необоснованное повышение перевозчик несет ответственность в соответствии с законом. Его соблюдение проконтролирует Федеральная налоговая служба, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара. «На основе опыта работы по нерегулируемому тарифу, мы видим, что стоимость проезда в трамваях, троллейбусах и автобусах МУП "КТТУ" — ориентир для всех других перевозчиков. Никто цену на проезд выше, чем в КТТУ, не взвинтил и не взвинтит. Муниципальный транспорт сейчас перевозит 50% всех пассажиров в Краснодаре», — заключил Доронин.

Как сообщали Юга.ру, в декабре 2018 года мэр Краснодара Евгений Первышов заявил, что в 2019 году поднимутся цены за проезд в городском общественном транспорте.