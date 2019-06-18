Власти Краснодара заявили, что ни один человек не ездил по всему маршруту № 121А
В администрации Краснодара объяснили, почему решили изменить автобусный маршрут № 121А
В городской мэрии 17 июня рассказали, что в Краснодаре до конца 2019 года планируют убрать автобусные маршруты № 68, 74, 32, 85 и 183А. Кроме того, изменят маршруты автобусов № 121А и № 4.
18 июня в краевой столице прошел брифинг для журналистов, на котором заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Анфиногенов расссказал, что на автобусе № 121А ни один человек не проехал маршрут полностью.
Раньше автобус ездил по маршруту «Вишневый сад» (поселок Плодородный) — МЦ «Красная площадь» — хутор Черников. С новой схемой движения власти планируют снизить протяженность пробега пригородного маршрута с покилометровым трафиком, сообщает «Кубань 24».
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В администрации объяснили, что собираются для этого предпринять. Пассажирам маршрута № 121А предложено ездить на автобусе № 46 (улица Елисейская — Центральный колхозный рынок), который останавлвается в коттеджном поселке «Вишневый сад». Маршрут № 51, который курсирует между микрорайоном Гидростроителей и ЖК «Вилла Роз» в поселке Российском, продлят на один квартал до улицы Тепличной.
Главный инженер МУП «КТТУ» Геннадий Фролов выразил мнение, что нужно избавиться от дублирования маршрутов и увеличивать количество выделенных полос для общественного транспорта.
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