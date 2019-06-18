Власти Краснодара заявили, что ни один человек не ездил по всему маршруту № 121А

В городской мэрии 17 июня рассказали, что в Краснодаре до конца 2019 года планируют убрать автобусные маршруты № 68, 74, 32, 85 и 183А. Кроме того, изменят маршруты автобусов № 121А и № 4.

18 июня в краевой столице прошел брифинг для журналистов, на котором заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Анфиногенов расссказал, что на автобусе № 121А ни один человек не проехал маршрут полностью.

Раньше автобус ездил по маршруту «Вишневый сад» (поселок Плодородный) — МЦ «Красная площадь» — хутор Черников. С новой схемой движения власти планируют снизить протяженность пробега пригородного маршрута с покилометровым трафиком, сообщает «Кубань 24».