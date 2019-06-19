Жителям Адыгеи предложат пройти бесплатное анонимное тестирование на ВИЧ-инфекцию
В Адыгее проведут акцию по бесплатному анонимному тестированию на ВИЧ-инфекцию «Тест на ВИЧ: Экспедиция»
Мобильные бригады с 22 по 24 июня побывают в пяти населенных пунктах республики, где каждый желающий сможет пройти обследование на ВИЧ.
«С 12:00 до 18:00 22 июня специализированный автомобиль приедет в поселок Яблоновский, где будет работать на улице Промышленной, 2. В этот же день после полудня акция пройдет в поселке Энем около дома культуры и в Адыгейске на улице Пролетарской, 4. На следующий день, 23 июня, мобильные бригады приедут в станицу Гиагинскую, где развернут работу на территории рынка, а также в Майкоп. Там тест можно будет сдать на улице Краснооктябрьской, 1 с 12:00 до 18:00», — пояснили в министерстве здравоохранения Адыгеи.
Главврач Адыгейского республиканского центра профилактики и борьбы со СПИДом Людмила Мартьянова рассказала, что факторами эпидемиологического риска заражения на юге России в 2018 году оставались незащищенные гетеросексуальные контакты с ВИЧ-инфицированными половыми партнерами (64,0%) и нарушение правил проведения инъекций при немедицинском внутривенном употреблении наркотиков (32,7%).
За весь период наблюдения в Адыгее зарегистрировали 1 тыс. 153 случая ВИЧ-инфицирования. С 1997 года в республике по разным причинам умерли 300 человек с ВИЧ-позитивным анализом. Из них 161 человек умер из-за ВИЧ-инфекции.
В Адыгее с января по апрель 2019 года во время обследований граждан выявили 51 ВИЧ-инфицированного.
Как сообщали Юга.ру, с 1987 года в России умерло от ВИЧ 276 тыс. 660 человек. По данным ООН, с начала эпидемии вируса иммунодефицита заразились более 78 млн человек во всем мире, почти половина из них умерли. В ноябре 2018 года Россию назвали лидером по темпам распространения ВИЧ в Европе.
В 2017 году Краснодарский край попал в число регионов с неблагополучной ВИЧ-ситуацией.
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