В Адыгее с начала года выявили 51 новый случай ВИЧ-инфекции

В Адыгее за четыре месяца 2019 года в ходе обследований граждан выявили 51 ВИЧ-инфицированного среди постоянного населения республики

С 14 по 19 мая в Роспотребнадзоре будет работать горячая линия для консультирования граждан и профилактики ВИЧ-инфекции. Звонки принимаются по телефонам: 8 (8772) 52-74-33 , 57-11-84 , 52-18-47 .

Показатель заболеваемости превысил уровень прошлого года на 17,9%, сообщили 9 мая в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Адыгее.

Кроме того, в рамках Международного дня памяти умерших от СПИДа, который отмечается 19 мая, в республике организуют ряд других мероприятий.

По данным на 1 мая 2019 года, в Адыгее на диспансерном наблюдении находятся 973 ВИЧ-инфицированных. Всего в регионе зарегистрировали 1 тыс. 173 человека с ВИЧ-инфекцией, из них 10 детей.