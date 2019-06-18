Дело застройщиков перинатального центра в Сочи передано в суд

В Краснодаре перед судом предстанут застройщики перинатального центра в Сочи, обвиняемые в мошенничестве на 77 млн рублей

Обвиняемыми по делу о мошенничестве с использованием своего служебного положения в особо крупном размере (ч. 4 ст.1 59 УК РФ) проходят директор и финансовый директор ООО «Строительная компания «Кубань».

По данным следствия, между главным управлением строительства Краснодарского края и строительной компанией были заключены два госконтракта на выполнение работ в перинатальном центре Сочи. Фирма, помимо строительно-монтажных работ, обязалась поставить в учреждение медоборудование. В 2016 году руководители компании сообщили ложную информацию о том, что оплатили поставку оборудования поставщику ООО «Медрус».

«В результате представители главного управления строительства подписали акты выполненных работ и обеспечили поступление на расчетный счет фирмы свыше 77 млн рублей», — сообщили в пресс-службе СКР по Краснодарскому краю.

Как сообщали Юга.ру, в мае суд вынес приговор бывшему замглавы главного управления строительства Краснодарского края Андрею Хромых из-за махинаций при возведении перинатального центра в Сочи. Медучреждение открыли в декабре 2018 года, хотя изначально планировали открыть в 2016 году.

В январе 2017-го стало известно, что вице-губернатор Кубани Юрий Гриценко, курирующий строительную сферу региона, допрошен по делу о хищении 200 млн рублей, которые собирались потратить на перинатальный центр. В мае Гриценко уволили, а в августе его обвинили в хищении участка стоимостью более 40 млн рублей.