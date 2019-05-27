Главное управление строительства края и ООО «СК "Кубань"» заключили государственный контракт, который предполагал строительство перинатального центра в Сочи. Однако СК «Кубань» практически не занималась строительно-монтажными работами из-за предбанкротного состояния и истечения срока контракта, сообщили 27 мая в пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю.

В связи с этим замруководителя главного управления строительства Краснодарского края незаконно подписал два фиктивных акта о приеме работ от компании. В документе говорилось, что подрядчик якобы сделал более 1,3 тыс. кв. метров алюминиевых витражей с остеклением. Ущерб бюджету Краснодарского края от этих действий оценили более чем в 40 млн рублей.

Следователи расследовали уголовное дело против Хромых по ч. 1 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями).

Центральный районный суд Сочи признал Хромых виновным и приговорил его к трем годам колонии общего режима. Бывшего чиновника также лишили права в течение трех лет занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления.