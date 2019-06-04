Мэр Краснодара признался в любви к майонезу и рассказал о судьбе МЖК

Первышов рассказал о недавней встрече с Александром Гребенщиковым — руководителем холдинга «Юг Руси», который владеет МЖК «Краснодарский»: «Мы достаточно долго вели переговоры и пришли к решению о том, что в любом случае нахождение опасных производств на предприятии в городе недопустимо. Это требует больших капиталовложений для создания безопасного производства».

По словам мэра, в городе, на территории МЖК оставят непосредственно розлив масла и производство майонеза. «Тем более что производство майонеза в шайбах пользуется у нас большой популярностью: все его любят, и я его тоже люблю», — признался Первышов.

Власти предложили предложили выделить холдингу «Юг Руси» производственные возможности в границах города, чтобы он мог развивать свой промышленный потенциал, добавил глава администрации Краснодара.

Как писали Юга.ру, в середине мая ОАО «Масложиркомбинат (МЖК) "Краснодарский"» сообщило о том, что планирует переехать на окраину или в окрестности города. Это вызвало беспокойство людей, которые прислали письмо в редакцию нашего портала и представились рабочими предприятия. Они рассказали, что «по заводу ходят директора строительных компаний, смотрят территорию, договариваются о цене».

Позже власти Краснодара заявили, что «ни о каких девелоперских проектах на территории МЖК "Краснодарский" речи не идет и идти не может».