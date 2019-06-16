Два пляжа Новороссийска не откроют до конца лета: там в море выходит канализация

С самого начала июня курортный сезон в Новороссийске не задался: купаться запретили на всех пляжах из-за того, что там не усели получить заключения о санитарном и эпидеомологическом соответствии. Документы на получение таких заключений подали и вовсе только 11 из 18 пляжей.

Сегодня, 16 июня стало известно, что по меньшей мере два пляжа в городе-герое не получат разрешение на открытие в течение всего лета. Речь идет о «Нептуне» и «Мысхако». Запрет введен из-за выходов в море ливневок и канализации. Несмотря на то, что там установили запрещающие купание таблички, кабинки для переодевания, а также спасательные и медицинские пункты продолжают работать, пишет «Наша газета Новороссийск».

Как писали Юга.ру, в Сочи этим летом закроют на реконструкцию шесть пляжей — «Магри», базу отдыха «Слава Черноморья», «Прозрачный», «Донские озера», «Тиона» и пляж санатория «Юность». А в Краснодаре который год подряд купаться нельзя вообще ни в одном водоеме — за исключением трех открытых бассейнов площадью 4х12 метров.