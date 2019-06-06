В Сочи закроют шесть пляжей
В Сочи летом 2019 года шесть пляжей закроют на реконструкцию
Из-за капитальной реконструкции для посещения закрыли пляж «Магри», базу отдыха «Слава Черноморья», «Прозрачный», «Донские озера», «Тиона» и пляж санатория «Юность», сообщили в пресс-службе администрации Сочи.
В течение всего курортного сезона на пляжах будут дежурить инспекторы Сочинского отделения ГИМС, которые будут следить за безопасностью людей на воде.
Читайте также:
Как сообщали Юга.ру, в Новороссийске в начале июня запретили купаться на местных пляжах.
Кроме того, в апреле в Сочи начались строительно-монтажные работы по отсыпке и укреплению пляжей. На них планировали выделить около 1 млрд рублей.
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.