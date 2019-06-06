В Сочи закроют шесть пляжей

В Сочи летом 2019 года шесть пляжей закроют на реконструкцию

Из-за капитальной реконструкции для посещения закрыли пляж «Магри», базу отдыха «Слава Черноморья», «Прозрачный», «Донские озера», «Тиона» и пляж санатория «Юность», сообщили в пресс-службе администрации Сочи. В течение всего курортного сезона на пляжах будут дежурить инспекторы Сочинского отделения ГИМС, которые будут следить за безопасностью людей на воде.

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