На пляжах Новороссийска действует запрет на купание

Курортный сезон стартовал в Новороссийске в начале июня, но купаться на местных пляжах запрещено

В администрации города пояснили, что запрет связан с процедурой получения пляжами заключений о санитарном и эпидемиологическом соответствии. По словам начальника отдела по курортам и туризму мэрии Игоря Куликова, запрет будет действовать в течение недели. При этом он подчеркнул, что запрет на купание не значит несоответствие санитарным и эпидемиологическим нормам — мониторинг качества воды в Черном море проводится постоянно.

«Пока не получено санэпидзаключение, у нас на пляжах установлены таблички "Купаться запрещено", но людей же от моря не отгонишь, поэтому служба спасения, медики работают на пляжах, поддерживается чистота», — цитирует Куликова ТАСС.

Он отметил, что все шесть пляжей общего пользования подали заявки на получение санэпидзаключений. Выдачи решения от Роспотребнадзора власти ждут к пятнице, 7 июня. Отсутствие санэпидзаключений к началу курортного сезона он связал с длительностью процедуры их получения.

«Комсомольской правде» в Роспотребнадзоре рассказали, что арендаторы или собственники только 11 из 18 пляжей Новороссийска подали документы на получение санэпидзаключения. С остальных мест купания заявки не поступали.