В амфитеатре парка «Краснодар» покажут матч Россия — Кипр
В парке «Краснодар» 11 июня покажут прямую трансляцию футбольного матча между сборными Россия и Кипра
Матч квалификационного раунда чемпионата Европы 2020 года Россия — Кипр состоится на стадионе «Нижний Новгород». Начало трансляции в 21:45, говорится на странице парка «Краснодар» в инстаграме.
В состав сборной России на этот поединок вошел футболист «Краснодара» Сергея Петрова. Также в национальной команде будет играть воспитанник Академии черно-зеленых Николай Комличенко.
Как сообщали Юга.ру, 21 марта в первом матче отбора на Евро-2020 команда Станислава Черчесова проиграла сборной Бельгии. Во втором туре 24 марта российские футболисты одержали победу над Казахстаном.
8 июня сборная России разгромила команду Сан-Марино и оказалась на втором месте в турнирной таблице группы I.
Напомним, в начале июня полузащитник сборной России и «Краснодара» Юрий Газинский получил травму во время товарищеского матча с «Чертаново» и покинул расположение национальной команды. Позже его прооперировали в Германии.
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