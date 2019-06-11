В амфитеатре парка «Краснодар» покажут матч Россия — Кипр

Краснодарский край

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В парке «Краснодар» 11 июня покажут прямую трансляцию футбольного матча между сборными Россия и Кипра

Матч квалификационного раунда чемпионата Европы 2020 года Россия — Кипр состоится на стадионе «Нижний Новгород». Начало трансляции в 21:45, говорится на странице парка «Краснодар» в инстаграме.

В состав сборной России на этот поединок вошел футболист «Краснодара» Сергея Петрова. Также в национальной команде будет играть воспитанник Академии черно-зеленых Николай Комличенко.

Как сообщали Юга.ру, 21 марта в первом матче отбора на Евро-2020 команда Станислава Черчесова проиграла сборной Бельгии. Во втором туре 24 марта российские футболисты одержали победу над Казахстаном.

8 июня сборная России разгромила команду Сан-Марино и оказалась на втором месте в турнирной таблице группы I.

Напомним, в начале июня полузащитник сборной России и «Краснодара» Юрий Газинский получил травму во время товарищеского матча с «Чертаново» и покинул расположение национальной команды. Позже его прооперировали в Германии.

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