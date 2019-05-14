Трех игроков и одного воспитанника «Краснодара» вызвали в сборную России по футболу
Тренерский штаб сборной России по футболу 14 мая представил расширенный состав национальной команды для подготовки к отборочным матчам чемпионата Европы 2020 года
Сборная России 30 мая начнет подготовку к отборочным матчам евротурнира с Сан-Марино (8 июня, Саранск) и Кипром (11 июня, Нижний Новгород).
Всего в списке 37 футболистов. Среди них:
- игроки «Краснодара» — защитники Сергей Петров и Дмитрий Стоцкий, полузащитник Юрий Газинский;
- игроки «Ростова» — вратарь Сергей Песьяков, защитник Евгений Чернов, полузащитник Алексей Ионов;
- игроки «Ахмата» — защитник Андрей Семенов и полузащитник Артем Швец.
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Также в сборную России вызвали воспитанника черно-зеленых — 23-летнего Николая Комличенко, играющего за чешский «Младе-Болеслав». В этом сезоне он забил 27 мячей и лидирует в гонке бомбардиров чемпионата Чехии, пишет RT.
Полный список футболистов опубликован на сайте Российского футьбольного союза.
Как писали Юга.ру, 24 марта сборная России разгромила Казахстан в отборе на Евро-2020.
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