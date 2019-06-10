Появилось видео столкновения двух автобусов в Сочи

Краснодарский край

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В социальных сетях вечером 9 июня опубликовали видеозапись, на которую попал момент столкновения туристических автобусов в Сочи

Утром 9 июня в Адлере столкнулись два экскурсионных автобуса. От удара один из них перевернулся на бок. За помощью медиков обратились 26 человек, двух из них вертолетом санавиации доставили в Краснодар. Следственный комитет и Ространснадзор начали проверку по факту ДТП.

Вечером 9 июня в группе «ЧП Сочи» «ВКонтакте» появилось видео с моментом столкновения автобусов. На кадрах видно, что микроавтобус Mercedes-Benz не пропустил автобус Yutong и выехал на перекресток. После этого произошло столкновение и Mercedes опрокинулся.

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