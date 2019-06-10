Появилось видео столкновения двух автобусов в Сочи

Утром 9 июня в Адлере столкнулись два экскурсионных автобуса. От удара один из них перевернулся на бок. За помощью медиков обратились 26 человек, двух из них вертолетом санавиации доставили в Краснодар. Следственный комитет и Ространснадзор начали проверку по факту ДТП.