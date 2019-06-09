В Сочи перевернулся экскурсионный автобус. Пострадали 15 человек

Краснодарский край

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В Адлере утром 9 июня столкнулись два экскурсионных автобуса, есть пострадавшие

ДТП случилось в 8:15 на углу улиц Старообрядческой и Таврической. Окт удара один из автобусов перевернулся на бок.

По предварительным данным, пострадали 15 человек, в том числе 1 ребенок, рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю. RT собщает об 11 пострадавших. 

На месте работает следственно-оперативная группа, сотрудники ГИБДД  регулируют движение.

Как сообщали Юга.ру, в конце апреля в тоннеле на трассе Адлер — Красная Поляна столкнулись пассажирский автобус и две легковушки, в результате один человек погиб, двое пострадали.

ДТП Сочи
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