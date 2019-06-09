В Сочи перевернулся экскурсионный автобус. Пострадали 15 человек
В Адлере утром 9 июня столкнулись два экскурсионных автобуса, есть пострадавшие
ДТП случилось в 8:15 на углу улиц Старообрядческой и Таврической. Окт удара один из автобусов перевернулся на бок.
По предварительным данным, пострадали 15 человек, в том числе 1 ребенок, рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю. RT собщает об 11 пострадавших.
На месте работает следственно-оперативная группа, сотрудники ГИБДД регулируют движение.
Как сообщали Юга.ру, в конце апреля в тоннеле на трассе Адлер — Красная Поляна столкнулись пассажирский автобус и две легковушки, в результате один человек погиб, двое пострадали.
Все культурные и спортивные события Краснодара с 7 по 9 июня в обзоре Афиши Юга.ру
Что думают краснодарцы об отмене троллейбусных маршрутов в городе
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.