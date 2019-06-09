Вертолет доставил в Краснодар ребенка и взрослого, пострадавших в ДТП с автобусами в Сочи
В Краснодар из Сочи 9 июня доставили вертолетом санавиации двух пострадавших при столкновении двух экскурсионных автобусов
В пресс-службе минздрава Кубани сообщили, что переведут в Краснодар двух пациентов из Сочи. Такое решение краевые врачи приняли по итогам обследований и консультаций.
Бригада реаниматологов и хирургов транспортировала вертолетом санавиации одного ребенка и одного взрослого в ведущие краевые больницы.
В медицинских учреждения Сочи остается 21 человек, среди них три ребенка.
Как сообщали Юга.ру, утром 9 июня в Адлере столкнулись два экскурсионных автобуса. От удара один из них перевернулся на бок. За помощью медиков обратились 26 человек.
Следственный комитет и Ространснадзор организовали проверку по факту происшествия.
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