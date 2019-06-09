Вертолет доставил в Краснодар ребенка и взрослого, пострадавших в ДТП с автобусами в Сочи

В Краснодар из Сочи 9 июня доставили вертолетом санавиации двух пострадавших при столкновении двух экскурсионных автобусов

В пресс-службе минздрава Кубани сообщили, что переведут в Краснодар двух пациентов из Сочи. Такое решение краевые врачи приняли по итогам обследований и консультаций.

Бригада реаниматологов и хирургов транспортировала вертолетом санавиации одного ребенка и одного взрослого в ведущие краевые больницы.