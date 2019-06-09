СК начал проверку после столкновения двух автобусов в Сочи
После ДТП с двумя экскурсионными автобусами в Адлере 9 июня следственный комитет назначил проверку
Следственный отдел по Адлерскому району Сочи СК РФ по Краснодарскому краю организовал доследственную проверку по факту оказания услуги, не отвечающей требованиям безопасности при перевозке пассажиров.
По предварительным данным, утром 9 июня водитель микроавтобуса Mercedes вез туристов из разных регионов России на обзорную экскурсию в район Красной Поляны. В Адлере Mercedes врезался в экскурсионный автобус Yutong.
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В результате аварии 15 пассажиров микроавтобуса в возрасте от 4 до 64 лет получили травмы разной степени тяжести. С места ДТП доставили в больницы 11 человек, в том числе трех маленьких детей. В течение для за помощью медиков обратились еще несколько человек.
Проводятся необходимые проверочные мероприятия, устанавливаются обстоятельства случившегося. По окончании проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Как сообщали Юга.ру, авария произошла в 8:15 на углу улиц Таврической и Старообрядческой. От удара микроавтобус перевернулся на бок. К полудню за медицинской помощью обратились 26 человек.
На месте аварии работали сотрудники Ространснадзора. Ведомство проведет проверку перевозчиков, пишет RT.
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