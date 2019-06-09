СК начал проверку после столкновения двух автобусов в Сочи

После ДТП с двумя экскурсионными автобусами в Адлере 9 июня следственный комитет назначил проверку

По предварительным данным, утром 9 июня водитель микроавтобуса Mercedes вез туристов из разных регионов России на обзорную экскурсию в район Красной Поляны. В Адлере Mercedes врезался в экскурсионный автобус Yutong.

Следственный отдел по Адлерскому району Сочи СК РФ по Краснодарскому краю организовал доследственную проверку по факту оказания услуги, не отвечающей требованиям безопасности при перевозке пассажиров.

В результате аварии 15 пассажиров микроавтобуса в возрасте от 4 до 64 лет получили травмы разной степени тяжести. С места ДТП доставили в больницы 11 человек, в том числе трех маленьких детей. В течение для за помощью медиков обратились еще несколько человек.

Проводятся необходимые проверочные мероприятия, устанавливаются обстоятельства случившегося. По окончании проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как сообщали Юга.ру, авария произошла в 8:15 на углу улиц Таврической и Старообрядческой. От удара микроавтобус перевернулся на бок. К полудню за медицинской помощью обратились 26 человек.

На месте аварии работали сотрудники Ространснадзора. Ведомство проведет проверку перевозчиков, пишет RT.