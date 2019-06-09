За помощью медиков обратились 26 пострадавших в ДТП с двумя автобусами в Сочи

Власти Краснодарского края 9 июня уточнили количество пострадавших при столкновении двух туристических автобусов в Сочи

В пресс-службе министерства здравоохранения Кубани сообщили, что на месте ДТП работали 19 бригад скорой помощи.

По данным на 12:00, за помощью медиков обратились 26 пострадавших, 23 человека из них госпитализированы, в том числе два ребенка. Три пациента находятся в тяжелом состоянии, пишет RT.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил направить из Краснодара в Сочи вертолет санавиации с консультативной бригадой врачей, а также задействовать все медицинские службы региона, сообщили в пресс-службе администрации края. При необходимости пациентов переведут в ведущие больницы Краснодара.

Кроме того, с пострадавшими работают медицинские психологи.