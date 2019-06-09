За помощью медиков обратились 26 пострадавших в ДТП с двумя автобусами в Сочи

Краснодарский край

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Власти Краснодарского края 9 июня уточнили количество пострадавших при столкновении двух туристических автобусов в Сочи

В пресс-службе министерства здравоохранения Кубани сообщили, что на месте ДТП работали 19 бригад скорой помощи.

По данным на 12:00, за помощью медиков обратились 26 пострадавших, 23 человека из них госпитализированы, в том числе два ребенка. Три пациента находятся в тяжелом состоянии, пишет RT.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил направить из Краснодара в Сочи вертолет санавиации с консультативной бригадой врачей, а также задействовать все медицинские службы региона, сообщили в пресс-службе администрации края. При необходимости пациентов переведут в ведущие больницы Краснодара.

Кроме того, с пострадавшими работают медицинские психологи.

Как сообщали Юга.ру, утром 9 июня в Адлере на пересечении улиц Таврической и Старообрядческой столкнулись экскурсионный автобус Yutong микроавтобус Mercedes. От удара микроавтобус перевернулся на бок. Изначально сообщалось о 15 пострадавших.

По данным правоохранительных органов, авария произошла по вине одного из водителей — он не уступил дорогу.

В пресс-службе мэрии Сочи сообщили, что туристы, которые ехали в большом автобусе, не пострадали. Их пересадили на другой транспорт и отправили на запланированную экскурсию.

ДТП Здравоохранение Сочи
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