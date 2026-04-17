В Краснодаре посмотрят и обсудят с критиком новый фильм Паоло Соррентино «Грация»

  Кадр из трейлера к фильму «Грация» © Скриншот видео с сайта www.kinopoisk.ru
В кинотеатре «Каро 8» 23 апреля пройдет спецпоказ драмы Паоло Соррентино (18+)

Критик Кира Кац анонсировала на 23 апреля показ драмы «Грация» режиссера Паоло Соррентино («Великая красота», «Молодость», «Молодой Папа», «Лоро»). Ленту будут демонстрировать на итальянском языке с русскими субтитрами в краснодарском кинотеатре «Каро 8».

В центре сюжета — вымышленный президент Италии по имени Мариано Де Сантис. Это пожилой юрист, вдовец и убежденный католик. У него есть дочь Доротея, которая работает в сфере права и помогает отцу.

Действие происходит в последние шесть месяцев его президентского срока. На столе Мариано оказываются два прошения о помиловании: одно касается пожилого мужчины, задушившего свою страдавшую болезнью Альцгеймера жену, другое — молодой женщины, зарезавшей мужа-абьюзера.

Кроме того, ему нужно решить, подписывать или нет закон об эвтаназии, который подготовила его дочь.

После показа картину можно будет обсудить с кинокритиком Кирой Кац. Начало 23 апреля в 19:30. Стоимость билетов — 800 рублей.

