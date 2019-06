«Яндекс», свиноферма, автозаправки, кино. Краевая администрация отчиталась об участии в ПМЭФ-2019

View this post on Instagram

Петербургский международный экономический форум подходит к завершению. Завтра в северной столице еще целый день будет работать инвестиционный ресторан «Кубань». Однако основные итоги форума уже подведены. В этом году на форуме делегация Краснодарского края подписала девять соглашений и протоколов о намерениях на общую сумму 17,1 млрд рублей. Теперь нам предстоит плодотворно потрудиться, чтобы успешно реализовать все запланированное и укрепить инвестиционное доверие к региону. #пмэф #пмэф2019 #кубань #краснодарскийкрай