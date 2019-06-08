«Яндекс», свиноферма, автозаправки, кино. Краевая администрация отчиталась об участии в ПМЭФ-2019
Губернатор Краснодарского края сообщил о подписанных во время ПМЭФ-2019 соглашениях
Как сообщает пресс-служба администрации губернатора, делегация региона подписала четыре протокола о намерениях по взаимодействию в сфере инвестиций и пять соглашений о сотрудничестве на общую сумму 17,1 млрд рублей.
Юга.ру писали о том, что 6 июня вице-губернатор Василий Швец и директор ООО «Концертный зал» Алексей Прокопенко подписали соглашение о строительстве в Краснодаре концертного зала на 3,5 тыс. мест. Ориентировочная стоимость проекта составляет около 1 млрд рублей.
Читайте также:
Соглашение о строительстве в Павловском районе свинофермы на 2,4 тысячи голов подписали вице-губернатор Андрей Коробка, глава Павловского района Борис Зуев и директор опытно-производственного хозяйства «Искра» Анна Могила.
Договоренности о сотрудничестве с ООО «Яндекс» касаются развития информационно-коммуникационных технологий. Соглашение между краевой администрацией и ООО ПКФ «Магистраль» подразумевает строительство на территории Краснодарского края сети из 60 автозаправочных станций в период с 2019 по 2023 годы. Объем инвестиций составит 10 млрд рублей, количество новых рабочих мест предположительно около 7 тыс., сообщает издание «Кубанские новости».
Другие договоры и соглашения касаются киносъемок в Краснодарском крае, созданию комфортной городской среды в Геленджике, развития инновационной среды и инновационной экосистемы региона.
Юга.ру писали, что на ПМЭФ-2019 представили коллекцию одежды, брендированной логотипом Краснодарского края.
View this post on Instagram
Петербургский международный экономический форум подходит к завершению. Завтра в северной столице еще целый день будет работать инвестиционный ресторан «Кубань». Однако основные итоги форума уже подведены. В этом году на форуме делегация Краснодарского края подписала девять соглашений и протоколов о намерениях на общую сумму 17,1 млрд рублей. Теперь нам предстоит плодотворно потрудиться, чтобы успешно реализовать все запланированное и укрепить инвестиционное доверие к региону. #пмэф #пмэф2019 #кубань #краснодарскийкрай
Что думают краснодарцы об отмене троллейбусных маршрутов в городе
Все культурные и спортивные события Краснодара с 7 по 9 июня в обзоре Афиши Юга.ру
Лучшие занятия выходных на Эволюции Юга.ру
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.