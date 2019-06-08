«Яндекс», свиноферма, автозаправки, кино. Краевая администрация отчиталась об участии в ПМЭФ-2019

Губернатор Краснодарского края сообщил о подписанных во время ПМЭФ-2019 соглашениях

Как сообщает пресс-служба администрации губернатора, делегация региона подписала четыре протокола о намерениях по взаимодействию в сфере инвестиций и пять соглашений о сотрудничестве на общую сумму 17,1 млрд рублей.

Юга.ру писали о том, что 6 июня вице-губернатор Василий Швец и директор ООО «Концертный зал» Алексей Прокопенко подписали соглашение о строительстве в Краснодаре концертного зала на 3,5 тыс. мест. Ориентировочная стоимость проекта составляет около 1 млрд рублей.