«Люблю ходить по краю». В продажу поступит одежда с логотипом Краснодарского края

В прошлом году на ПМЭФ был презентован бренд Краснодарского края. Показ одежды с логотипом Кубани власти назвали продолжением развития бренда.

«Мы показали, как можно успешно использовать возможности бренда. Это инструмент не только для позиционирования региона на международных площадках, но и способ продвижения его определенной имиджевой составляющей на внутреннем туристическом рынке», — отметили в краевом департаменте инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства.

В коллекцию вошли брендированные футболки, кепки, куртки, свитшоты, спортивные костюмы, сувенирная продукция. Их можно будет купить на заправках и в аэропортах края уже этим летом, сообщили в пресс-службе администрации Кубани.

Напомним, разработкой бренда Кубани занималось краснодарское рекламное агентство Doodah. Они же разработали и мерч.