«Люблю ходить по краю». В продажу поступит одежда с логотипом Краснодарского края
Коллекцию одежды, брендированной логотипом Краснодарского края, представили на Петербургском международном экономическом форуме
В прошлом году на ПМЭФ был презентован бренд Краснодарского края. Показ одежды с логотипом Кубани власти назвали продолжением развития бренда.
«Мы показали, как можно успешно использовать возможности бренда. Это инструмент не только для позиционирования региона на международных площадках, но и способ продвижения его определенной имиджевой составляющей на внутреннем туристическом рынке», — отметили в краевом департаменте инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства.
В коллекцию вошли брендированные футболки, кепки, куртки, свитшоты, спортивные костюмы, сувенирная продукция. Их можно будет купить на заправках и в аэропортах края уже этим летом, сообщили в пресс-службе администрации Кубани.
Напомним, разработкой бренда Кубани занималось краснодарское рекламное агентство Doodah. Они же разработали и мерч.
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Ходить по краю в крутом мерче ⠀ В прошлом году на экономическом форуме в Питере презентовали разработанный нами бренд края, в этом году – мерч. ⠀ Обычно такая сувенирка предназначается для туристов, но мы не против и сами носить эти крутые футболки и свитшоты. Как только начнётся продажа, чур, мы первые в очереди. Тот случай, когда работу не только любишь, но и носишь�� ⠀ Готовы примерить наш мерч? ⠀ #doodah_dsgn #doodah_team #d2r2 #spief2019 #брендкраснодарскогокрая #краснодарскийкрай #краснодар #мерч
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