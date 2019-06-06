В Краснодаре построят концертный зал за миллиард рублей
В Краснодаре собираются построить концертный зал на 3,5 тыс. мест за 1 миллиард рублей
Вице-губернатор Кубани Василий Швец и директор ООО «Концертный зал» Алексей Прокопенко подписали соглашение в рамках нулевого дня Петербургского международного экономического форума, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
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Концертный зал собираются построить на земельном участке площадью 5,3 га в пределах Краснодара. На это потратят около 1 млрд рублей. Ожидается, что объект откроется к 2025 году.
В пресс-службе администрации Краснодарского края порталу Юга.ру сообщили, что пока неизвестно, где будет находиться концертный зал — для него сейчас подбирают место.
Инвестор планирует построить двухэтажное здание, включающее концертный зал на 3,5 тыс. мест, гардероб, кафе и паркинг. Основными видами услуг станут аренда сцены, продажа билетов, организация общественного питания. В концертном зале будут проводить концерты, фестивали, показы и презентации.
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