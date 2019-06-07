На Кубани построят свиноводческую ферму за 1,6 млрд рублей

В Павловском районе планируют построить свиноводческий комплекс на 2,4 тысячи голов

Вице-губернатор Кубани Андрей Коробка подписал соответствующее соглашение с главой Павловского района Борисом Зуевым и директором опытно-производственного хозяйства «Искра» Анной Могилой в рамках ПМЭФ-2019.

На новом предприятии собираются ежегодно получать 6,9 тыс. тонн мясной продукции. Ферму планируют построить и запустить в течение ближайших двух лет. Объем инвестиций составит 1,6 млрд рублей, также там создадут 60 рабочих мест.

«Отрасль свиноводства — одна из приоритетных. Сейчас она, по сути, в стадии возрождения. За последние два года в крае открылось несколько крупных комплексов в Белоглинском, Калининском, Гулькевичском районах», — рассказал Коробка.

Сейчас в Краснодарском крае насчитывается более 536 тыс. голов свиней, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.