На Кубани построят свиноводческую ферму за 1,6 млрд рублей
В Павловском районе планируют построить свиноводческий комплекс на 2,4 тысячи голов
Вице-губернатор Кубани Андрей Коробка подписал соответствующее соглашение с главой Павловского района Борисом Зуевым и директором опытно-производственного хозяйства «Искра» Анной Могилой в рамках ПМЭФ-2019.
На новом предприятии собираются ежегодно получать 6,9 тыс. тонн мясной продукции. Ферму планируют построить и запустить в течение ближайших двух лет. Объем инвестиций составит 1,6 млрд рублей, также там создадут 60 рабочих мест.
«Отрасль свиноводства — одна из приоритетных. Сейчас она, по сути, в стадии возрождения. За последние два года в крае открылось несколько крупных комплексов в Белоглинском, Калининском, Гулькевичском районах», — рассказал Коробка.
Сейчас в Краснодарском крае насчитывается более 536 тыс. голов свиней, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Как писали Юга.ру, 6 июня стало известно о планах построить в Краснодаре концертный зал на 3,5 тыс. мест за 1 млрд рублей.
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.