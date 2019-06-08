В Анапе проведут бесплатные экскурсии по городу

Краснодарский край

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8 июня в Анапе проведут бесплатные пешеходные экскурсии по городу

По сообщению на официальном сайте Анапы, в день открытия курортного сезона, 8 июня, гиды турфирм проведут несколько бесплатных пешеходных экскурсий по городу для всех желающих.

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Начало экскурсий в 12:00, 14:00 и 16:00, сбор возле Русских ворот со стороны улицы Пушкина. Каждый раз соберут по две группы с двумя экскурсоводами в каждой.

Ранее Юга.ру писали о том, что мэр Анапы отменил закупку шоу Анастасии Волочковой за счет бюджета, которое планировали в день открытия сезона. В то же время концерт Стаса Костюшкина из плана праздничных мероприятий не убрали. Позже балерина сообщила, что не только не обиделась на анапскую администрацию, но даже готова выступить бесплатно.

Также Юга.ру писали о том, что РЖД собирается запустить в августе проект «детское купе» по маршруту Москва — Анапа.

Анапа Курорты и туризм
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