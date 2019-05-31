Волочкова не обиделась на мэра Анапы за отмену ее выступления

Представитель балерины Анастасии Волочковой заявила, что артистка не стала обижаться на мэра Анапы за отмену концерта

Глава Анапы Юрий Поляков 30 мая поручил отменить закупку концертной программы артистки Анастасии Волочковой для праздника открытия курортного сезона 8 июня.

«Мы не должны тратить на это бюджетные деньги, у нас есть первоочередные цели в отрасли культуры, где средства будут нужнее. Если представители бизнеса Анапы захотят сделать такой подарок на открытие курортного сезона, то мы не будем возражать. Но пускать на это бюджетные деньги я не позволю», — процитировала Полякова пресс-служба мэрии курорта.

Процедура закупки выступления Волочковой уже завершилась, а за односторонний отказ от исполнения контракта мэрия обязана будет заплатить неустойку.

Однако PR-директор балерины Наталья Ракицкая рассказала «Ридусу», что Волочкова не планирует предъявлять властям никаких претензий из-за отмены выступления.

«Не получилось в этом городе — будет другой», — сказала Ракицкая.